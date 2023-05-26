Оккупанты нанесли по Изюму самый массированный удар дронами за всю войну (видео)

В результате вражеской атаки в Изюме есть повреждения и разрушения.

Российские оккупанты в ночь на 26 мая нанесли по Изюму на Харьковщине самый массированный удар дронами-камикадзе Shahed за все время полномасштабной войны.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, опубликовавший видео с места атаки.

"Сегодня работаем в Изюме, где минувшей ночью враг нанес самый массированный удар за все время полномасштабного вторжения дронами-камикадзе типа Shahed", – говорится в заявлении главы области.

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В результате вражеской атаки были повреждены промышленные предприятия, гражданская инфраструктура, разрушена школа. Также повреждены частные жилые дома.

Все соответствующие службы сейчас работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий ударов.

"Террор против мирного населения, к которому прибегает враг – это результат его поражений на линии фронта. (…) Удары по мирным людям – это очередное проявление фактического бессилия оккупантов", – заметил Синегубов.

Оккупанты нанесли по Изюму самый массированный удар дронами за все время полномасштабной войны

Атака по Харьковщине 26 мая

Оккупанты в ночь на 26 мая атаковали дронами Shahed Харьковский район. Враг попал по территории нефтебазы. Было повреждено оборудование для перекачки нефтепродуктов. На месте загорелся большой пожар.

Уже утром под вражескую атаку попал Изюм. Там вспыхнул пожар на пилораме. Горели здание лицея и гаражи с сельхозтехникой. В городе разрушено здание Центра комплектования (военкомата).

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