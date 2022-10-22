Оккупанты нанесли ракетные удары по энергетической инфраструктуре Одесской области: есть пострадавшие

В Украине несколько часов идет масштабная воздушная тревога.

В субботу, 22 октября, российская армия нанесла два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры Одесской области.

Об этом сообщил глава области Максим Марченко.

"Утром враг нанес два ракетных удара по объекту энергетической инфраструктуры области, вследствие чего в нескольких населенных пунктах Одесского района нет света", — заявил руководитель ОВА.

По его словам, коммунальные службы и ГСЧС занимаются ликвидацией последствий ударов. Энергетики будут пытаться в кратчайшие сроки возобновить работу электросетей, подчеркнул Марченко.

В свою очередь, в Одесской райгосадминистрации сообщили, что в результате попадания двух крылатых ракет пострадали три человека. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Масштабная воздушная тревога 22 октября

Утром 22 октября воздушную тревогу объявили на территории всей страны. В Киевской ОВА сообщили, что в области работает ПВО. Также о ее работе сообщили во Львовской области.

В Хмельницком прогремел взрыв. Его официально подтвердили и в мэрии, и в ОВА. После вражеской атаки город оказался без электроэнергии. Впоследствии в ОВА сообщили еще и о "прилете" в области.

В Черновицкой области над Днестровским райономсбили российскую ракету. Она упала в озеро.

Российская армия также атаковала Ровенскую область. Глава ОВА Виталий Коваль сообщил о попадании. Впрочем, без деталей.

Атаковали русские и Волынь. В отдельных населенных пунктах местами исчезли свет и вода, а также ухудшилась связь. В Луцке "прилет" по объекту энергетики подтвердил мэр.

Российские захватчики атаковали критические объекты инфраструктуры в Кропивницком и Голованевском районах. В области уже приступили к отключению электроэнергии.