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Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову: разрушено админздание в центре города

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Оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову: разрушено админздание в центре города

Фото: Associated Press

Официальной информации о жертвах в результате еще одной российской атаки на Харьков пока нет.

В воскресенье, 28 августа, российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Харькову.

Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.

"Два ракетных удара по центру Харькова. Туда, куда прилетало уже неоднократно. Одно административное здание разрушено", — написал он.

Мэр Харькова уточнил, что информации о жертвах обстрела пока нет.

Напомним, оккупанты продолжают ракетные и артиллерийские обстрелы Харькова и области.

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