Оккупанты нанесли ракетные удары по Киевской области

Российские оккупанты сегодня вечером, 28 апреля, обстреляли Киев и Киевскую область.

По территории Фастовской громады российские захватчики нанесли ракетный удар.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели. Местных просят оставаться в укрытиях.

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Представитель Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага также подтвердила, что в Киевской области раздавались взрывы. Предварительно известно о попадании в инфраструктуру. Пока информация о пострадавших уточняется.

Напомним, сегодня вечером оккупанты также выпустили две ракеты по Киеву. Попадания были в Шевченковском районе. Ракеты попали в инфраструктурный объект и жилой дом. В результате вражеской атаки есть пострадавшие.

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