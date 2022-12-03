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Оккупанты нанесли ракетные удары по Краматорску: что известно

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1190
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты нанесли ракетные удары по Краматорску: что известно

Иллюстративная фотография. / Фото: Associated Press

Обошлось без пострадавших.

В субботу, 3 декабря, армия Российской Федерации обстреляла ракетами Краматорск в Донецкой области.

Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко .

По его словам, четыре ракеты ударили по промышленной зоне города.

"По предварительной информации, без пострадавших. Последствия разрушений уточняются", – говорится в сообщении мэра.

Напомним, Бахмут остается самой горячей точкой на карте боевых действий и очевидно, что таким он останется еще долго. Российские оккупанты бросают многочисленные ресурсы на содержание этого города, пытаясь создать "великую победу".

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Дата публикации
Просмотры
1190
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