Оккупанты нанесли ракетные удары по Краматорску: что известно

Обошлось без пострадавших.
В субботу, 3 декабря, армия Российской Федерации обстреляла ракетами Краматорск в Донецкой области.
Об этом сообщил городской голова Краматорска Александр Гончаренко .
По его словам, четыре ракеты ударили по промышленной зоне города.
"По предварительной информации, без пострадавших. Последствия разрушений уточняются", – говорится в сообщении мэра.
Напомним, Бахмут остается самой горячей точкой на карте боевых действий и очевидно, что таким он останется еще долго. Российские оккупанты бросают многочисленные ресурсы на содержание этого города, пытаясь создать "великую победу".
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