Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине: есть погибшие и раненые

Оккупанты вечером 21 сентября нанесли ракетный удар по Днепропетровщине. Есть погибшие и раненые.
Российские захватчики вечером обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области. Под огнем были Красногригорьевская и Марганецкая громады.
Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
“И снова вражеский удар по Никопольскому району. Россияне обстреляли Красногригорьевскую и Марганецкую громады. Одного человека убили. Предварительно, двоих ранили. На месте обстрелов работают спасатели и полиция. Детали атаки выясняются”, — отметил Валентин Резниченко.
Напомним, что взрыв произошел в море у берегов Севастополя.
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