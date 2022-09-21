Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине: есть погибшие и раненые

Дата публикации
Просмотры
687
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине: есть погибшие и раненые

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Оккупанты вечером 21 сентября нанесли ракетный удар по Днепропетровщине. Есть погибшие и раненые.

Российские захватчики вечером обстреляли Никопольский район в Днепропетровской области. Под огнем были Красногригорьевская и Марганецкая громады.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

“И снова вражеский удар по Никопольскому району. Россияне обстреляли Красногригорьевскую и Марганецкую громады. Одного человека убили. Предварительно, двоих ранили. На месте обстрелов работают спасатели и полиция. Детали атаки выясняются”, — отметил Валентин Резниченко.

Напомним, что взрыв произошел в море у берегов Севастополя.

Читайте также:

Как связаны праздник Богородицы и славянское слово Рожаницы. Уроки истории от Александра Алферова

Как связаны праздник Богородицы и славянское слово Рожаницы. Уроки истории от Александра Алферова

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация