Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине: какая ситуация в области

Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине: какая ситуация в области

Ситуация в области напряженная, но стабильная и контролируемая.

Ночь на среду, 16 марта, на Днепропетровщине прошла тревожно. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Никополя.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Обошлось без пострадавших. Ситуация в области напряженная, но стабильная и контролируемая.

Вражеских войск на территории Днепропетровской области нет, подчеркнул он.

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