Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине: какая ситуация в области

Ситуация в области напряженная, но стабильная и контролируемая.
Ночь на среду, 16 марта, на Днепропетровщине прошла тревожно. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям Никополя.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.
Обошлось без пострадавших. Ситуация в области напряженная, но стабильная и контролируемая.
Вражеских войск на территории Днепропетровской области нет, подчеркнул он.
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