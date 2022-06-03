Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине: пострадали женщина и два ребенка (фото)

Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине: пострадали женщина и два ребенка (фото)

Российские оккупанты нанесли по Днепропетровской области ракетный удар. В результате в селе Марьянское ранена женщина и ее двое несовершеннолетних детей.

Правоохранители из-за действий РФ в области открыли уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Как стало известно, оккупанты нанесли удар 2 июня по Криворожскому району. Ранена женщина и ее двое детей 10 и 7 лет. Значительные разрушения получило и частное домовладение. Поврежден газопровод и линии электропередач.

“Любые военные объекты на данной территории отсутствуют. Такие действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, прямо запрещающим нападения на гражданское население и гражданские объекты”, — отметили в пресс-службе прокуратуры области.

Напомним, что оккупантов накрыли из артиллерии украинцы во время съемки пропагандистского видео.

Читайте также: