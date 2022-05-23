Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине: поврежден жилой дом, линии электропередач и газоснабжения

В Днепропетровской области прокуратура открыла уголовное производство по факту обстрела российскими оккупантами села Малая Костромка.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Как стало известно, оккупанты 23 мая в очередной раз нанесли удар с артиллерии по Криворожскому району области. Били кассетными боеприпасами. В результате обстрела повреждены жилой дом, линии электропередач и газоснабжения.
"Кроме того, 22 мая оккупанты совершили артобстрел окрестностей населенного пункта Зеленодольск Криворожского района. На месте происшествия обнаружены обломки неразорванного снаряда с запрещенными кассетными боеприпасами. Гражданское население в ходе обстрелов агрессора не пострадало. Какие-либо военные объекты на данной территории отсутствуют", — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры области.
Напомним, что на Харьковщине задержали оккупанта и местного жителя, укрывавшего у себя дома преступника РФ.
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