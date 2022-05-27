Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру: в терробороне области назвали количество жертв

Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру: в терробороне области назвали количество жертв

Оккупанты 27 мая нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего многие погибли и пострадали.

В результате удара по Днепру погибли по меньшей мере 10 человек, ранения получили еще 35 человек.

Об этом рассказал бизнесмен Геннадий Корбан, возглавляющий территориальную оборону Днепропетровской области.

"Произошла трагедия. Действительно был "прилет" ракеты, "Искандера" сегодня утром. Есть погибшие, к сожалению. Около 10 человек погибли. Около 30-35 человек ранены", — отметил Корбан.

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По его словам, на месте попадания ракеты работают спасатели, полиция и сотрудники военной комендатуры. На место выехал также глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Напомним, утром 27 мая глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко заявил, что оккупанты ударили тремя ракетами по Днепру. По его данным, нанесены серьезные разрушения. Спасатели разбирают завалы и ищут людей.

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