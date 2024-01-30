Оккупанты нанесли ракетный удар по Харьковщине: что известно о попадании

Днем 30 января в Харьковской области во время воздушной тревоги раздались взрывы – армия РФ атаковала регион.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты ударили по Харьковщине. Зафиксировано попадание в области. На эту минуту (12:44) без пострадавших", — подчеркнул глава ОВА.

Тем временем городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в самом областном центре попаданий не зафиксировано.

"Прилет" находился в близком пригороде Харькова. В Харьков не прилетало", — подчеркнул он.

Местные власти подчеркнули, что в настоящее время детали атаки устанавливаются. Тем временем бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" проинформировал, что россияне ударили ракетами С-300. Обстрел произошел с территории южной части Белгородской области.

Как сообщалось, во время воздушной тревоги в пригороде Харькова раздался взрыв. В частности, ПС предупреждали об угрозе баллистики Харьковщине.

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