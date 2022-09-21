Оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову и обстреляли населенные пункты на границе с РФ: есть погибшие

Около двух часов ночи российские войска ракетами атаковали Холодногорский район Харькова. В результате вражеского обстрела повреждены две жилые многоэтажки. Один человек получил ранения. Десять человек из-за разрушения лестничной клетки были заблокированы в квартирах, но их удалось спасти. Кроме того, от ракетных попаданий частичного разрушения потерпело промышленное здание.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов

Во вторник, 20 сентября, около 18:00 россияне нанесли два ракетных удара по инфраструктурному объекту Чугуевского района. Обошлось без жертв и пострадавших.

В ОВА сообщают, что за прошедшие сутки захватчики массированно обстреливали населенные пункты Харьковщины, прилегающие к границам с РФ и линией столкновения. Наиболее пострадали села Грушевка в Купянском районе. В результате обстрелов этой деревни погибли два человека, а среди десяти раненых — четверо детей. Один 10-летний мальчик находится в тяжелом состоянии.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, в Купянском районе еще двое раненых, среди которых 16-летний ребенок. В Чугуевском районе – двое раненых.

Напомним, начались 210 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению. ВСУ отбили атаки оккупантов на 10 участках в Донецкой области и помятошили вражеские подразделения в Запорожье. Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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