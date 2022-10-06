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Оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкой области

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Оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкой области

Фото: Associated Press

Российские оккупанты оттачили Хмельницкую область.

Утром 6 октября во время воздушной тревоги армия агрессорки России обстреляла ракетами территорию Хмельнитчины.

Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий.

"Сегодня утром во время воздушной тревоги враг нанес удар по территории нашей области. Были слышны звуки взрывов", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, пострадавших нет. Глава области пообещал рассказать детали впоследствии.

К слову, воздушная тревога в области объявлена в 05:40. Она продолжалась почти пол часа – до 06:09.

Как сообщалось, к утру 6 октября в результате обстрела российскими оккупантами Запорожья в городе возникли пожары, разрушения получили жилые дома. Дома в центральной части города получили значительные разрушения, есть пострадавшие, людей спасатели достают из-под завалов. По предварительной информации, враг нанес 7 ракетных ударов.

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
3456
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