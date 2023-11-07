Оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктуре в Запорожской области

Какую именно россияне запустили ракету, пока неизвестно.

Российские оккупанты вечером 7 ноября нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Запорожье.

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко.

По его словам, военные РФ нанесли удар в 17:30. Ударили по гражданской инфраструктуре, расположенной в одном из населенных пунктов Михайловской территориальной громады Запорожского района.

“Тип ракет пока уточняется. Информация о пострадавших не поступала”, — отметил Юрий Малашко.

Напомним, что в Запорожье агент РФ установил на улицах скрытые камеры для слежки за колоннами ВСУ.

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