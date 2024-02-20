Оккупанты нанесли ракетный удар по Кировоградской области

Российские войска нанесли ракетный удар по Кропивницкому району Кировоградской области. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

"В течение боевых суток враг нанес ракетный удар с применением баллистической ракеты неустановленного типа в Кропивницком районе Кировоградской области", — говорится в сообщении.

Кроме того, информации о разрушении нет.

Напомним, ночью против 20 февраля оккупанты ударили по Украине дронами и ракетами. Силами ПВО были уничтожены все 23 ударных БПЛА.

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