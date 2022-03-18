Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску: есть погибшие и раненые (видео, фото)

Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску: есть погибшие и раненые (видео, фото)

Другие подробности устанавливаются.

Утром 18 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску, в результате чего два человека погибли, шестеро ранены.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Утром россияне нанесли ракетный удар по Краматорску. Попали в жилой дом и административное здание. Сейчас известно о 2 погибших и 6 раненых, другие подробности устанавливаем. Россияне не способны вести честную войну между армиями, поэтому продолжают низко обстреливать гражданских. Будет наказание", – написал Кириленко в Facebook.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 23-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, Киев, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 18 марта от рук россиян погибли уже 109 детей.

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