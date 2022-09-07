Оккупанты нанесли ракетный удар по Краматорску: попали в психбольницу

Российские оккупанты обстреляли Краматорск — под вражеский ракетный удар попала психиатрическая больница.

Об этом 7 сентября сообщил мэр города Александр Гончаренко.

Он также опубликовал фото последствий ракетного удара оккупантов по психиатрической больнице в Краматорске и подчеркнул, что учреждение имеет серьезные разрушения. Жертв, к счастью, нет.

Стоит отметить, что кроме Краматорска, оккупанты обстреляли также и Славянск, где попали в дом, под завалами которого могут быть люди. Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, в Славянске около четырех утра россияне также обстреляли филиал школы №4 и попали в многоэтажку. Спасатели тушат пожар в поврежденном доме.

В Константиновке под обстрел попал частный сектор – разрушили летнюю кухню. Также ночь прошла неспокойно в нескольких громадах Бахмутского района. В Соледарской громаде разрушены фермерские помещения в Васюковке и частный дом в Роздоловке, громко было в Одрадовке Светлодарской громады. Кроме того, ночью россияне обстреляли Ивановку в Гродовской ТГ.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение продолжается уже 196-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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