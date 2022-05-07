Оккупанты нанесли ракетный удар по Краснограду на Харьковщине

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Красноград на Харьковщине.
Кроме того, сейчас россияне обстреливают поселок Золочев в Харьковской области.
Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.
"Российские войска обстреливают из артиллерии поселок Золочев. Местные чиновники призывают жителей общины срочно найти укрытие и без необходимости не покидать укрытий в течение всего дня", — говорится в сообщении.
По предварительной информации, в Краснограде погибших и раненых нет.
Напомним, пограничники взяли под контроль Харьков, но россияне не отказываются от планов взять город, поэтому в канун праздников здесь активизировались информаторы и диверсанты.
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