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Оккупанты нанесли ракетный удар по Краснограду на Харьковщине

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Оккупанты нанесли ракетный удар по Краснограду на Харьковщине

Getty Images

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Красноград на Харьковщине.

Кроме того, сейчас россияне обстреливают поселок Золочев в Харьковской области.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

"Российские войска обстреливают из артиллерии поселок Золочев. Местные чиновники призывают жителей общины срочно найти укрытие и без необходимости не покидать укрытий в течение всего дня", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в Краснограде погибших и раненых нет.

Напомним, пограничники взяли под контроль Харьков, но россияне не отказываются от планов взять город, поэтому в канун праздников здесь активизировались информаторы и диверсанты.

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