Оккупанты нанесли ракетный удар по Краснограду на Харьковщине

Оккупанты нанесли ракетный удар по Краснограду на Харьковщине

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Красноград на Харьковщине.

Кроме того, сейчас россияне обстреливают поселок Золочев в Харьковской области.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.

"Российские войска обстреливают из артиллерии поселок Золочев. Местные чиновники призывают жителей общины срочно найти укрытие и без необходимости не покидать укрытий в течение всего дня", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в Краснограде погибших и раненых нет.

Напомним, пограничники взяли под контроль Харьков, но россияне не отказываются от планов взять город, поэтому в канун праздников здесь активизировались информаторы и диверсанты.

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