Оккупанты нанесли ракетный удар по одному из районов Сумщины

Вечером 8 мая Россия обстреляла ракетами территорию Сумской области. В частности, вражеская ракета прилетела на территорию Шосткинского района.

Ракетный обстрел российскими войсками состоялся при объявлении воздушной тревоги.

Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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"Произошли ракетные обстрелы территории Шосткинского района. Не покидайте укрытий во время воздушной тревоги!", — написал глава области.

Есть ли пострадавшие – неизвестно. Пока больше подробностей о "прилете" нет.

По состоянию на 19.20 в Сумской области отменили сигнал воздушной тревоги. Можете выходить из укрытий.

Ранее в СНБО призвали украинцев быть особенно внимательными к уведомлениям тревоги от 7 по 9 мая включительно, поскольку существует повышенный риск обстрелов Украины российскими оккупантами. В эти дни в большинстве регионах продлили продолжительность комендантского часа, а в некоторых отменили массовые меры ради безопасности людей.

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