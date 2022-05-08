Оккупанты нанесли ракетный удар по одному из районов Сумщины

Вечером 8 мая Россия обстреляла ракетами территорию Сумской области. В частности, вражеская ракета прилетела на территорию Шосткинского района.
Ракетный обстрел российскими войсками состоялся при объявлении воздушной тревоги.
Об этом сообщил руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"Произошли ракетные обстрелы территории Шосткинского района. Не покидайте укрытий во время воздушной тревоги!", — написал глава области.
Есть ли пострадавшие – неизвестно. Пока больше подробностей о "прилете" нет.
По состоянию на 19.20 в Сумской области отменили сигнал воздушной тревоги. Можете выходить из укрытий.
Ранее в СНБО призвали украинцев быть особенно внимательными к уведомлениям тревоги от 7 по 9 мая включительно, поскольку существует повышенный риск обстрелов Украины российскими оккупантами. В эти дни в большинстве регионах продлили продолжительность комендантского часа, а в некоторых отменили массовые меры ради безопасности людей.
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