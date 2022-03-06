Оккупанты нанесли ракетный удар по Овручу: разрушены 15 частных жилых домов

Предварительно жертв и пострадавших нет.

Оккупанты нанесли ракетный удар по городу Овручу в Житомирской области.

Об этом сообщает ГСЧС.

В результате ракетного удара по частному сектору в г. Овруч разрушены 15 частных жилых домов, из них 5 полностью. Предварительно жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлечены 10 человек и 2 ед. техники.