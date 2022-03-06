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Оккупанты нанесли ракетный удар по Овручу: разрушены 15 частных жилых домов

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Оккупанты нанесли ракетный удар по Овручу: разрушены 15 частных жилых домов

ГСЧС

Предварительно жертв и пострадавших нет.

Оккупанты нанесли ракетный удар по городу Овручу в Житомирской области.

Об этом сообщает ГСЧС.

В результате ракетного удара по частному сектору в г. Овруч разрушены 15 частных жилых домов, из них 5 полностью. Предварительно жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлечены 10 человек и 2 ед. техники.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 5 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 10 000 человек,
  • танков ‒ 269 ед,
  • боевых бронированных машин – 945 ед,
  • артиллерийских систем – 105 ед,
  • РСЗО — 50 ед,
  • средства ПВО — 19 ед,
  • самолетов – 39 ед (уточняется),
  • вертолетов – 40 ед (информация уточняется);
  • автомобильной техники — 409 ед,
  • легкие скоростные катера — 2 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
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