Оккупанты нанесли ракетный удар по Первомайскому в Харьковской области: есть разрушения

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Первомайский в Харьковской области.
Попали в объект гражданской инфраструктуры и частные дома.
Об этом 26 сентября сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В Первомайском оккупанты нанесли ракетный удар по объекту гражданской инфраструктуры. Кроме этого есть повреждение критической инфраструктуры и полностью разрушены два частных дома", — отметил он.
Информация о раненых уточняется.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 215-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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