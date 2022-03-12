Оккупанты нанесли ракетный удар по селу в Броварском районе

Жертв и пострадавших не обнаружено.

Оккупанты 12 марта нанесли ракетный удар по селу с. Гоголев в Броварском районе.

Об этом сообщает ГСЧС.

"12 марта в с. Гоголев, Броварского района, в результате ракетного удара произошел пожар в здании цеха по изготовлению рыбной продукции ООО Шельф и разрушено охраняемое здание", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар был ликвидирован на площади 3000 м.кв. Жертв и пострадавших не обнаружено.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 17-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

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