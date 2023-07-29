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Оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам: первые подробности

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам: первые подробности

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу Сумы / Фото: Associated Press

Информация о разрушениях и пострадавших в результате террористической атаки РФ уточняется.

Вечером в субботу, 29 июля, в городе Сумы ракетным ударом российских окупантов было повреждено здание учебного заведения.

Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации (ОВА).

"Российские террористы нанесли ракетный удар по учебному заведению в Сумах. На месте прилета работают все необходимые службы", — говорится в сообщении.

Информацию о разрушениях и пострадавших уточняют.

В Сумской ОВА призвали местных жителей не публиковать фото и видео места попадания и работ по ликвидации последствий. Также граждане просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, 15 июля из Сум в Киев отправился первый эвакуационный поезд. Он будет курсировать каждый день.

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Дата публикации
Просмотры
4759
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