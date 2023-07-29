Оккупанты нанесли ракетный удар по Сумам: первые подробности

Информация о разрушениях и пострадавших в результате террористической атаки РФ уточняется.
Вечером в субботу, 29 июля, в городе Сумы ракетным ударом российских окупантов было повреждено здание учебного заведения.
Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации (ОВА).
"Российские террористы нанесли ракетный удар по учебному заведению в Сумах. На месте прилета работают все необходимые службы", — говорится в сообщении.
Информацию о разрушениях и пострадавших уточняют.
В Сумской ОВА призвали местных жителей не публиковать фото и видео места попадания и работ по ликвидации последствий. Также граждане просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Напомним, 15 июля из Сум в Киев отправился первый эвакуационный поезд. Он будет курсировать каждый день.
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