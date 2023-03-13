Оккупанты нанесли ракетный удар по Сумщине: один погибший, четверо раненых

В Сумской области россияне обстреляли поселок Зноб-Новгородское.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

"Нанесен ракетный удар в районе местного профессионально-аграрного лицея. Одно гражданское лицо погибло, четыре человека ранены", — уточнил Ермак.

Напомним, армия РФ продолжает обстреливать жилые дома в Украине. Оккупанты били по многоэтажным домам и жилым кварталам. В течение дня, 12 марта, в Сумской области россияне совершили обстрелы территорий Белопольского общества. Было зафиксировано 18 прилетов из минометов. К счастью, без последствий. Утром россияне били из минометов по Шалыгинской общине – 16 прилетов.

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