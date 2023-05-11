Оккупанты нанесли ракетный удар по Торецку: есть раненые и разрушения (фото)

Российские войска 11 мая нанесли ракетный удар по Торецку в Донецкой области, в результате чего пострадали шесть человек.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он уточнил, что оккупанты обстреляли в Торецке придомовую территорию и показал фото разрушений.

"Россияне обстреляли Торецк. В результате ракетного удара в придомовую территорию есть пострадавшие – известно о 6 людях. Медики оказывают всю необходимую помощь", – говорится в заявлении Ермака.

Оккупанты попали ракетами в придомовую территорию Торецкая/Фото: Telegram-канал Андрея Ермака

В результате атаки по Торецку пострадали 6 человек/Фото: Telegram-канал Андрея Ермака

Напомним, в этот же день ранее российские захватчики обстреляли ракетами Славянск. В частности, враг попал в дом, где была ранена женщина. Она впоследствии умерла в больнице.

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