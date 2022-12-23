Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожской области: "Враг решил похоронить двух мальчишек"

Вражеская ракета проломила стену в доме, где находились дети.
Российские оккупанты нанесли 22 декабря ракетный удар по Запорожской области, в результате чего пострадали ребята в возрасте 3 и 15 лет.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
Вражеская ракета попала в дом, где как раз находились дети.
"Сегодня враг решил похоронить двух мальчишек. Живьем. Ракета ударила по их дому. Они выдержали, стена – нет. Двое героев, трех и пятнадцати лет. Они выжили там, где не выдержал камень. Они будут жить, потому что должны. Они победят!" – говорится в заявлении Старуха.
Напомним, в этот же день российские захватчики снова обстреляли города Купянск и Волчанск Харьковской области. Там пострадали мирные люди, в том числе работники больницы.
После обеда войска РФ нанесли ракетные удары по Краматорску в Донецкой области.
Кроме того, из РСЗО враг обстрелял Часов Яр на Донетчине. Там погиб один человек, еще двое – получили ранения.
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