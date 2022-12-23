Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожской области: "Враг решил похоронить двух мальчишек"

Российские оккупанты нанесли 22 декабря ракетный удар по Запорожской области, в результате чего пострадали ребята в возрасте 3 и 15 лет.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Вражеская ракета попала в дом, где как раз находились дети.

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"Сегодня враг решил похоронить двух мальчишек. Живьем. Ракета ударила по их дому. Они выдержали, стена – нет. Двое героев, трех и пятнадцати лет. Они выжили там, где не выдержал камень. Они будут жить, потому что должны. Они победят!" – говорится в заявлении Старуха.

Напомним, в этот же день российские захватчики снова обстреляли города Купянск и Волчанск Харьковской области. Там пострадали мирные люди, в том числе работники больницы.

После обеда войска РФ нанесли ракетные удары по Краматорску в Донецкой области.

Кроме того, из РСЗО враг обстрелял Часов Яр на Донетчине. Там погиб один человек, еще двое – получили ранения.

Обстрел регионов 22 декабря: оккупанты бьют по Днепропетровщине, Харьковщине и Сумщине

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