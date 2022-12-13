Оккупанты нанесли ракетный удар с С-300 по Купянску, ранен фельдшер: подробности от ОВА

За минувшие сутки под вражескими минометными и артиллерийскими обстрелами были Харьковский, Чугуевский, Изюмский и Купянский районы. Ночью РФ нанесла ракетный удар по Купянску.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Так, на Купянском направлении враг совершал обстрелы из танков и всего спектра артиллерии в районе Кисловки, Котляровки, Табаевки и Берестового. По предварительной информации, без жертв и пострадавших.

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Ночью оккупанты нанесли ракетный удар системой С-300 по городу Купянск. "Ракета попала в двухэтажное админздание, в результате чего произошел пожар на площади 400 м.кв. Здание полностью разрушено. Обошлось без пострадавших", — написал глава ОВА.

Впоследствии Синегубов уточнил, что 13 декабря после 4 часов утра в результате обстрела автомобиля "скорой", ехавшей по вызову в Купянске, получил ранение фельдшер — мужчина 54 лет. Помощь оказали на месте. В автомобиле взрывной волной выбило стекло.

Он также добавил, что в регионе продолжается процесс разминирования.

Напомним, в начале сентября ВСУ начали контрнаступление на Харьковском направлении. В результате почти вся Харьковская область была освобождена от российских оккупантов, в частности были деоккупированы Изюм и Купянск, где после отступления войск РФ были обнаружены массированные захоронения украинцев.

После освобождения Харьковской области РФ продолжает обстреливать регион и убивать мирное население.

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