Оккупанты нанесли три ракетных удара по Днепропетровской области — председатель ОВА

Они обстреляли железнодорожную инфраструктуру.

В Днепропетровской области российские оккупанты обстреляли железнодорожную инфраструктуру.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Как говорится в сообщении, оккупанты нанесли три ракетных удара. В результате обстрелов были разрушены железнодорожное полотно и контактная сеть. Поэтому неизвестно, возможно ли будет возобновить движение поездов.

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"У нас три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе. Все живы. Полностью разбито железнодорожное полотно и контактная сеть. Пока непонятно, сможем ли возобновить движение", — говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты в ночь на 21 апреля обстреляли из "Ураганов" Зеленодольск в Днепропетровской области.

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