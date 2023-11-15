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Оккупанты нанесли три ракетных удара по Запорожскому району: в ОВА назвали последствия

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Оккупанты нанесли три ракетных удара по Запорожскому району: в ОВА назвали последствия

Ракетная атака / Фото: УНІАН

Враг попал по гражданской инфраструктуре.

Российские войска утром 15 ноября устроили три ракетных удара по одному из населенных пунктов Запорожского района. В результате атаки есть жертва и пострадавшие.

Об этом глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил в Сети.

Он уточнил, что оккупанты нанесли три удара в период с 09:50 до 10:18 по гражданской инфраструктуре Запорожского района. Тип примененных врагом ракет пока уточняется.

В результате ударов погиб мужчина, еще семь человек получили ранения (двое из них – женщины). Взрывной волной и обломками повреждены дома, два автомобиля и хозяйственные постройки, расположенные рядом с местом атак.

Напомним, российские войска в ночь на 15 ноября ударили по многоэтажке в г. Селидово Донецкой области. Враг разрушил целый подъезд четырехэтажного дома: есть жертва и раненые.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Российская ракета разрушила целый подъезд в многоэтажке!

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Дата публикации
Просмотры
857
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