Оккупанты нанесли удар КАБами по Харьковщине: пострадали шестеро детей, новые подробности

Российские оккупанты нанесли удар по городу Дергачи на Харьковщине. Предварительно враг бил КАБами.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Как стало известно, в результате удара ранения получили шестеро детей, находившихся в спортивном клубе.

"Четверо из них имеют травмы средней тяжести, двое получили легкие повреждения. Также травмирован 75-летний мужчина. От госпитализации он отказался. На месте работают необходимые службы", – рассказали в Нацполиции.

Напомним, что россияне ударили КАБами по Дергачам. Враг атаковал город двумя бомбами.

Читайте также: