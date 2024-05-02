Оккупанты нанесли удар КАБами по Харьковщине: пострадали шестеро детей, новые подробности

На месте работают необходимые службы.
Российские оккупанты нанесли удар по городу Дергачи на Харьковщине. Предварительно враг бил КАБами.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Как стало известно, в результате удара ранения получили шестеро детей, находившихся в спортивном клубе.
"Четверо из них имеют травмы средней тяжести, двое получили легкие повреждения. Также травмирован 75-летний мужчина. От госпитализации он отказался. На месте работают необходимые службы", – рассказали в Нацполиции.
Напомним, что россияне ударили КАБами по Дергачам. Враг атаковал город двумя бомбами.
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