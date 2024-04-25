Оккупанты нанесли удар по Балаклее на Харьковщине: что известно

Пострадали семь местных жителей – однако это первичные данные.

Российские оккупанты нанесли удар по Балаклее Изюмского района на Харьковщине. Зафиксировано попадание в железнодорожный вокзал.

Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель ОВА Олег Синегубов.

По его словам, предварительно есть попадание у железнодорожного вокзала в Балаклее. Пострадали семь местных жителей – однако это первичные данные.

На месте атаки работают соответствующие службы, занимающиеся ликвидацией террористических последствий РФ.

Напомним, что Украина усилит дальние удары по России, поскольку военная помощь от Запада должна помочь Киеву формировать войну "гораздо более сильными методами".

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