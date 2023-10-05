Оккупанты нанесли удар по Белозерке: есть погибшие и раненые (фото)

Обломками вражеских снарядов повреждены частные дома.
Сегодня, 5 октября, российские оккупанты нанесли удар по Белозерке на Херсонщине. "Прилетело" по меньшей мере четыре раза.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Удар произошел в 9:45, в результате чего погибли двое херсонцев, которые на момент вражеской атаки находились во дворе дома.
Погибли 60-летняя женщина и 54-летний коммунальщик, обрезавший деревья. Еще один 54-летний житель получил ранения рук и ног. Медицинскую помощь пострадавшему оказали на месте.
Обломками вражеских снарядов повреждены частные дома.
Напомним, что российские военные увеличили свою активность на одном из направлений фронта.