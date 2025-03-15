Оккупанты нанесли удар по Чернигову: есть попадания в жилой дом

Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
Россияне 15 марта атаковали Чернигов. Попадание шахедов зафиксировано в двух районах города.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Брижинский.
"На месте взрыва зафиксирован пожар", – говорится в сообщении.
На месте работают все экстренные службы.
Власти призвали граждан находиться в безопасных местах.
До этого Брыжинский сообщал о взрыве Шехеда в черте города.
В 22:34 было сообщено, что один шахед попал в пятиэтажку, другой повредил два частных дома.
Напомним, за последние сутки российские военные потеряли в войне против Украины 1180 солдат.
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