Оккупанты нанесли удар по Харькову: прилет по району жилой застройки

В Харькове раздалось несколько взрывов.
Оккупанты наносят удары по Харькову. В городе вечером 30 марта раздаются взрывы.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
Также Терехов сообщил о прилете по району жилой застройки.
"В Харькове взрывы! Будьте осторожны... Снова прилет по району жилой застройки. Шевченковский район. россия – государство террорист", – написал мэр города.
Терехов добавил, что предварительно без пострадавших, к счастью. Только выбитые стекла в доме рядом с прилетом.
Напомним, немецкое издание Bild опубликовало информацию о том, что Россия планирует воевать до 2026 года и захватить Харьков и Днепр.
Депутат Харьковского районного совета Богдан Ткачук заверил, что в Белгородской и Курской областях РФ пока не зафиксировано ударных формирований оккупантов, способных осуществить наступление на Харьков.
В свою очередь начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов заверил, что в Харьковской области строят вторую линию обороны.
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