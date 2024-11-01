Оккупанты нанесли удар по Харькову: зафиксирован "прилет" в дом

Зафиксирован "прилет" в жилой частный дом, повреждены многоэтажные дома.
В пятницу, 1 ноября, зафиксирован вражеский "прилет" в Харькове. Есть повреждения жилищной инфраструктуры.
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"Прилет в жилой частный дом, повреждены также многоэтажные дома", – уточнил он.
Информация о потерпевших выясняется.
Перед этим воздушные силы предупреждали о ракете на Харьков.
Напомним, в ночь на 1 ноября в Харькове раздался взрыв после пуска КАБов в сторону города вражеской авиацией.
Ранее сообщалось, что захватчики наносят удары по Харькову.
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