Оккупанты нанесли удар по Харькову: зафиксирован "прилет" в дом

В пятницу, 1 ноября, зафиксирован вражеский "прилет" в Харькове. Есть повреждения жилищной инфраструктуры.

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Прилет в жилой частный дом, повреждены также многоэтажные дома", – уточнил он.

Информация о потерпевших выясняется.

Перед этим воздушные силы предупреждали о ракете на Харьков.

Напомним, в ночь на 1 ноября в Харькове раздался взрыв после пуска КАБов в сторону города вражеской авиацией.

Ранее сообщалось, что захватчики наносят удары по Харькову.

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