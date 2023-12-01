Оккупанты нанесли удар по Херсону: разрушены дома, есть погибший мужчина (фото)

Российские оккупанты во время ночного обстрела 1 декабря в одном из населенных пунктов пригорода Херсона разрушили жилые дома.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как стало известно, при обстреле со стороны российских оккупантов были разрушены жилые дома. На месте работали спасатели, которые при разборе конструкций обнаружили тело погибшего мужчины.

Напомним, что россияне продолжают обстреливать правый берег Херсона. За минувшие сутки противник совершил 107 обстрелов, выпустив 656 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

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