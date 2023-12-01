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Оккупанты нанесли удар по Херсону: разрушены дома, есть погибший мужчина (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
286
Время на прочтение
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Оккупанты нанесли удар по Херсону: разрушены дома, есть погибший мужчина (фото)

Фото: ГСЧС Украины

Чрезвычайники достали из-под завалов тело погибшего.

Российские оккупанты во время ночного обстрела 1 декабря в одном из населенных пунктов пригорода Херсона разрушили жилые дома.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Как стало известно, при обстреле со стороны российских оккупантов были разрушены жилые дома. На месте работали спасатели, которые при разборе конструкций обнаружили тело погибшего мужчины.

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Напомним, что россияне продолжают обстреливать правый берег Херсона. За минувшие сутки противник совершил 107 обстрелов, выпустив 656 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

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Дата публикации
Просмотры
286
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