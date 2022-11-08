Оккупанты нанесли удар по Краматорску: ранен 8-летний мальчик (фото)

Российские войска нанесли удар по Краматорску в Донецкой области вечером 8 ноября, в результате которого ранение получил восьмилетний мальчик.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко.



Вражеские снаряды прилетели в районе одной из местных школ. Пострадало и здание школы, и близлежащие жилые дома.

Глава области подчеркнул, что Краматорск далеко не в последний раз попадает под вражеский обстрел. Россияне будут бить по городу, пока "мы их не выгоним прочь из нашей земли".



"Гражданские должны покинуть область – особенно это касается семей с детьми. Ответственность за жизнь детей лежит прежде всего на их родителях. Не будьте легкомысленны! Эвакуируйтесь!" – призвал Кириленко.

Напомним, именно Донетчину и в целом восточный фронт в ВСУ назвали эпицентром войны на сегодняшний день.

Заметим, что за предыдущие сутки российские войска обстреляли 15 населенных пунктов в Донецкой области, в том числе и Краматорск. В результате атак есть погибшые и раненые.

В то же время российская армия несет огромные потери на Донбассе, поэтому в оккупированный Донецк направлена группа представителей Следственного РФ. Они будут расследовать потери 155-й отдельной бригады морской пехоты.

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