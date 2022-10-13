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Оккупанты нанесли удар по Криворожскому району: есть разрушения (фото)

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Оккупанты нанесли удар по Криворожскому району: есть разрушения (фото)

Фото: соцмережі

Российские оккупанты 13 октября обстреляли Криворожский район на Днепропетровщине.

Россияне нанесли ракетный удар по Криворожскому району. Фиксируются разрушения.

Об этом сообщил глава областного совета Николай Лукашук.

Как стало известно, россияне обстреляли Криворожский район из РСЗО. Под огнем была апостоловская громада. Есть повреждения построек.

“К счастью, люди не пострадали. Во всех других районах области день прошел без обстрелов. Радиационный фон остается в пределах нормы”, — подчеркнул Николай Лукашук.

Напомним, что Украина должна отвечать на террор со стороны российских оккупантов. Размещение российской военной базы на территории Беларуси – это тоже элемент террора.

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