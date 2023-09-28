Оккупанты нанесли удар по Никополю в День города: есть повреждения инфраструктуры (фото)

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Никополь на Днепропетровщине. Удары нанесли два беспилотника.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, оккупанты нанесли удары по Никополю в День города.

“В обед попали туда двумя дронами-камикадзе. Повредил инфраструктурный объект, двухэтажное здание и частный дом. Главное, обошлось без погибших и пострадавших. Держись, несокрушимый Никополя. Российские изверги заплатят за содеянное. А мы победим и все отстроим”, — подчеркнул Сергей Лысак.

Напомним, что россияне из "Градов" и тяжелой артиллерии ударили по магазину и предприятиям в Никополе.

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