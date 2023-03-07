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Оккупанты нанимают на ЗАЭС россиян без достаточной квалификации из-за нехватки персонала – Центр нацсопротивления

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Оккупанты нанимают на ЗАЭС россиян без достаточной квалификации из-за нехватки персонала – Центр нацсопротивления

Фото: Associated Press

Оккупанты снизили требования для трудоустройства на Запорожскую АЭС.

В Энергодаре российские захватчики снизили требования для трудоустройства на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию из-за дефицита работников.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Враг имеет кадровый дефицит на захваченной Запорожской атомной электростанции и поэтому пытается его преодолеть любой ценой", — говорится в сообщении.

Оккупационное руководство ЗАЭС снизило требования для некоторых вакансий на станции для того, чтобы можно было ввезти соответствующий персонал из России и заменить им украинцев, которые в большинстве своем отказываются заключать договор с "Росатомом".

Ситуация на ЗАЭС

В начале марта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что вблизи временно оккупированной Запорожской АЭС в Энергодаре международные наблюдатели зафиксировали детонации и звуки артиллерийских обстрелов.

Аналитики американского Института изучения войны отметили, что Россия может пытаться сдержать потенциальное контрнаступление ВСУ на юге Украины, усиливая угрозы вокруг незаконно захваченной ими Запорожской АЭС.

Как сообщили в "Энергоатоме", оккупанты просчитывают вероятные сценарии ухода из Запорожской АЭС.

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Дата публикации
Просмотры
138
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