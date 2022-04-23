Оккупанты наносят авиаудары по городу: что происходит в Мариуполе 23 апреля

Оккупанты наносят авиаудары по городу: что происходит в Мариуполе 23 апреля

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. 95% города разрушены российскими оккупантами. Там нет света, воды, отопления, связи, продуктов. Сколько человек остается в городе – неизвестно.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за прошедшие сутки, 22 апреля.

Утренняя сводка Генерального штаба ВСУ

На Мариупольском направлении противник продолжает блокировать украинские подразделения в районе завода "Азовсталь" и наносить авиационные удары по городу, в том числе с применением самолетов дальней авиации. С целью разминирования припортовой инфраструктуры Мариуполя в оккупированный город прибыло инженерное подразделение.

Войска России продолжают атаковать "Азовсталь" несмотря на приказ Путина

Войска РФ продолжают атаковать "Азовсталь" в Мариуполе, несмотря на приказ российского президента Владимира Путина о прекращении обстрелов, что может свидетельствовать либо об утрате российским президентом контроля над своей армией, либо о его очередной попытке всех обмануть. Об этом заявил постпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк.

Эвакуация из Мариуполя может состояться 23 апреля

Есть возможность, что 23 апреля удастся открыть гуманитарный коридор из Мариуполя. Однако официального подтверждения следует ожидать утром того же дня. Мариупольцы должны быть готовы и настроены на случай, если гуманитарный коридор все же удастся "пробить", сообщила вице-премьер – министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Вблизи Мариуполя обнаружили еще одну огромную братскую могилу.

На окраине Мариуполя, в поселке Виноградное, была обнаружена еще одна братская могила, в которой может быть похоронена по меньшей мере тысяча мирных горожан, убитая россиянами. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet. На фотографиях от 20 апреля размер массового захоронения составляет 45 на 25 метров.

Фото: Maxar

Арестович объяснил, почему Путин "отменил" предварительный приказ штурмовать "Азовсталь" в Мариуполе

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал отказ российского диктатора Путина штурмовать "Азовсталь". По его словам, глава РФ, принимая такое решение, руководствовался несколькими факторами.

Россия могла применить в Мариуполе смешанный с химикатами слезоточивый газ

Российские войска при атаке на Мариуполь могли применять слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами. Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

"Сейчас мы должны срочно собрать доказательства, чтобы обеспечить привлечение виновных в ответственность за то, что вполне может быть очередным военным преступлением в Украине", — добавил он.

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Путин озвучил Мишелю свою пропаганду о коридоре из "Азовстали"

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с главой Евросовета Шарлем Мишелем войну РФ против Украины. Путин изложил принципиальные оценки в связи со "специальной военной операцией" по "защите "республик" Донбасса".

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Президент РФ на рассказывал, что после выдуманного им "освобождения" Мариуполя был отдан приказ отменить штурм завода "Азовсталь" в городе и "всем, кто сложил оружие, гарантируется жизнь". Заметим, по данным украинской разведки, РФ продолжит наступление на "Азовсталь". Традиционно Путин обвинил украинские власти в том, что они якобы "не разрешают находящимся на "Азовстале" военным воспользоваться возможностью сложить оружие".

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Решение Путина блокировать "Азовсталь" свидетельствует о других намерениях – британская разведка

Остановка штурма украинских защитников в Мариуполе свидетельствует о планах Кремля перебросить свои силы на наступление вглубь Донбасса. Кремль отказался от штурма "Азовстали", опасаясь снизить всеобщую боевую эффективность вооруженных сил из-за значительных потерь. Об этом сообщает военная разведка Министерства обороны Великобритании.

Напомним, по Сети активно распространяется красноречивая и эмоциональная фотография, которую сделал один из военных врачей "Азова", который находится в Мариуполе. На кадре, которым медик поделился в своем Instagram, изображены его окровавленные руки в перчатках, которые он сложил в форме сердца.

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