Оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары и осуществляют артобстрелы жилых районов Николаева — Генштаб

На временно занятых территориях российские захватчики искусственно создают и обостряют гуманитарный и экономический кризисы.

Враг продолжает уничтожать объекты гражданской инфраструктуры Украины. Наносит ракетно-бомбовые удары и осуществляет артиллерийские обстрелы жилых районов города Николаева, а также населенных пунктов Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Харьковской областей.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба 2 мая.

"На временно занятых территориях российские оккупанты искусственно создают и обостряют гуманитарный и экономический кризисы. В населенных пунктах наблюдается нехватка лекарств, ассортимент продуктовых магазинов ограничен, не функционируют банковские учреждения", — говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что Силы обороны Украины наносят врагу потери по всем направлениям и готовы к любым изменениям оперативной обстановки.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сказал, когда закончится война.

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