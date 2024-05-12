Оккупанты наносят удары по Харькову и пригороду: будьте осторожны

Синегубов призвал жителей быть не покидать укрытий.
Кафиры наносят удары по Харькову и пригороду вечером 12 мая.
Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов призвал жителей быть осторожными.
В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города.
В 22:54 стало известно о попадании в пригород Харькова.
"Оба прилета в ближайшем пригороде", - сообщил городской голова Игорь Терехов.
Между тем военный журналист рассказал, следует ли строить серьезные фортификационные укрепления ближе 8-10 км от линии фронта. Об этом он сказал на фоне упреков о якобы недостаточно построенной обороне на границе с РФ в Харьковской области непониманием ситуации.
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