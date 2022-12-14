Оккупанты направили на Никопольщину более 50 снарядов: известно о последствиях атаки (фото)

Валентин Резниченко/Днепропетровская ОВА: россияне всю ночь атаковали Никопольщину из «Градов», «Ураганов» и тяжелой артиллерии… Держали под прицелом два города – Никополь и Марганец. Направили в жилые кварталы более 50 снарядов. В Никополе повреждено несколько частных домов, СТО, газопровод и линии электропередач. В Марганце российские снаряды изуродовали с десяток частных домов и хозяйственных построек, авто, газопроводы и электросети. В дворах горожан занялись два пожара. Пожарные их уже укротили. Повсюду обошлось без пострадавших.

Россияне всю ночь на 14 декабря атаковали Никопольщину Днепропетровской области из "Градов", "Ураганов" и тяжелой артиллерии. На жилые кварталы оккупанты направили более 50 снарядов.

Об этом сообщил Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОВА.

По его данным, российская армия держала под прицелом два города – Никополь и Марганец. Туда враг выпустил более 50-ти снарядов.

В Никополе в результате атаки РФ повреждено несколько частных домов, СТО, газопровод и линии электропередач. В Марганце российские снаряды повредили с десяток частных домов и хозяйственных построек, авто, газопроводы и электросети.

В домах горожан вспыхнули два пожара. Пожарные их уже укротили. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщалось, минувшей ночью, 13 декабря российская армия тоже ударила по Никопольскому району Днепропетровской области. Были разрушены многие жилые дома людей. Погибших и раненых нет.

Напомним, также ранним утром 14 декабря россияне атаковали Киев и область дронами. О первых взрывах стало известно около 6 утра. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба сообщил о работе ПВО. По состоянию на 08:00 общее количество взбитых дронов достигло 11.

По предварительной информации, обломок от одной из сбитых дронов повредил два админздания в Шевченковском районе.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко добавил, что в результате атаки РФ в селе Вишневое в Киевской области поврежден частный дом.

Информация о жертвах уточняется.

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