Оккупанты наращивают авиационное присутствие возле Украины — командование Воздушных сил

С целью ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии, российские оккупанты продолжают использование в украинском небе беспилотных летательных аппаратов, успешно уничтожаемых украинским ПВО.

Российские захватчики наращивают авиационное присутствие возле Украины.

Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

"Противник несколько наращивает авиационное присутствие вокруг украинских границ, впрочем, фактически не входит в воздушное пространство, контролируемое нашей противовоздушной обороной", — говорится в сообщении.

При этом, с целью ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии, российские оккупанты продолжают использование в украинском небе беспилотных летательных аппаратов, успешно уничтожаемых украинским ПВО.

"За сутки 23 мая на Лиманском и Изюмском направлении ударная авиация Воздушных сил уничтожила до тридцати боевых бронированных машин вместе с живой силой врага. Истребителем Воздушных сил уничтожена крылатая ракета. А подразделениями противовоздушной обороны Сухопутных войск поражено шесть беспилотных летательных аппаратов: пять "Орлан-10"" и один тип "Гранат", — говорится в сообщении.

Напомним, Россия обстреляла ракетами железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области: есть серьезные повреждения пути.

Россия выпустила по Украине 2275 ракет – Зеленский в обращении 23 мая

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