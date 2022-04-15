Оккупанты наращивают численность подразделений, но силы обороны укрепляются, враг не пройдет – Наев

Кроме того, не остается равнодушным и гражданское население.

Командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев держит на постоянном контроле ситуацию в северо-восточной и юго-восточной операционных зонах, где противник не оставляет попыток выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Об этом говорится в его видеообращении.

По его словам, корабельные группировки и авиация противника ежедневно наносят систематические ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

"В частности, враг продолжает частично блокировать город Харьков и производит обстрелы города из артиллерийских систем разных калибров и реактивных систем залпового огня. Проводит перегруппировку и наращивание численности своих подразделений, а также пополнение боезапаса", — сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев.

Как отметил командующий, подразделения сил обороны продолжают укреплять оборону и героически выполняют поставленные задачи по защите государства. Кроме того, не остается безразличным и гражданское население. В частности, харьковчане вместе с коммунальными службами города делают все возможное, чтобы поддерживать жизнедеятельность Харькова. Убирают город от завалов и мусора после бомбардировок.

"Враг не пройдет там, где один за всех — и все за одного. Вся сила в нашем единстве! Украина – великое и разнообразное государство. Это нормально, что каждому региону присущи свои особенности. Но когда в нашу дверь стучит беда мы откладываем в сторону все наши недоразумения и вместе защищаем свою страну", — подчеркнул командующий силами обороны генерал-лейтенант Сергей Наев.