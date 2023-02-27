Оккупанты наращивают интенсивность штурмов: Минобороны сообщило о сложной ситуации на фронте

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что российские оккупанты наращивают интенсивность штурмовых действий на фронте. Самая сложная ситуация в Бахмутском направлении.

Об этом она сообщила на своем телеграмм-канале.

"Если коротко и простыми словами, то: ситуация на фронте сложная. Вражеская армия наращивает интенсивность штурмовых действий. Самая сложная обстановка остается на Бахмутском направлении. Враг во время наступательных действий использует тактику истощения и тотального разрушения. Вместе с тем, враг несет значительные потери, ежедневно теряя от 600 до 1000 человек. Силы обороны Украины ведут активные оборонные действия в условиях количественного превосходства противника. Наши бойцы мужественно сражаются с врагом", — написала Анна Маляр.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что российские войска начали свое так называемое "большое наступление" на Донбассе, во время которого ежедневно теряют по 500 солдат убитыми.

27 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный во время разговора с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли отметил необходимость усиления системы противовоздушной обороны Украины, в том числе с помощью боевых самолетов F16.

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