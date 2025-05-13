Оккупанты наращивают количество ПВО в Крыму: в ВСУ объяснили причины

Оккупированный Крым / © Associated Press

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Российские захватчики опрокидывают в оккупированный Крым дополнительные системы ПВО, чтобы сохранить контроль над полуостровом. Делают это за счет других регионов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Он отметил, что в оккупированном Крыму достаточно насыщенная противовоздушная оборона врага.

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«Иногда это выглядит даже несколько странно — для нас, не для них — потому что реальная плотность прикрытия в Крыму выше, чем на многих других участках, в том числе на территории самой России», — сказал Плетенчук.

Крым остается для врага не только ключевым логистическим узлом, но и имеет большое символическое значение.

Он подчеркнул, что украинские защитники уже нанесли значительные потери российским системам противовоздушной обороны на полуострове и продолжают успешно уничтожать их.

Также Плетенчук обратил внимание на то, что из-за санкций Россия сталкивается с трудностями в поставке электронных компонентов для своей ПВО, и сейчас у агрессора «есть серьезные проблемы» в этой сфере.

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Ранее сообщалось, что 12 мая во временно оккупированных Керчи и Симферополе зафиксировали масштабные аварийные отключения электроэнергии.

Мы ранее информировали, что генерал-лейтенант армии США в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес заявил, что признание Соединенными Штатами аннексии Крыма Россией стало бы политической и стратегической катастрофой.