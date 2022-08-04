Оккупанты наращивают силы на Запорожском и Херсонском направлениях: детали от Генштаба ВСУ

Российские войска наращивают свои силы на Запорожском и Херсонском направлениях, пополняя утраченные вооружения и военную технику железнодорожным путем через Керченский мост и территорию временно оккупированного Крыма.

Россия дальше формирует дополнительные подразделения, резервы для войны против Украины, а также снимает с долгосрочного хранения вооружение и военную технику для доукомплектования понесших потери войск.

Об этом заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов сообщил на брифинге 4 августа.

"Отмечается наращивание противником своих сил на Запорожском и Херсонском направлениях. Так, противник переместил на Криворожское направление три батальонно-тактические группы, которые выполняли задачи на Новопавловском направлении, а также дополнительно ввел одну батальонно-тактическую группу на Запорожском направлении", — рассказал представитель Генштаба.

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Он добавил, что оккупанты наращивают группировку войск на Херсонском и частично на Запорожском направлениях, особенно на Мелитопольском, железнодорожным путем – через Керченский мост и территорию Крыма.

"Кроме того, территорию АР Крым противник использует как плацдарм для накопления вооружения, военной техники, боеприпасов, материально-технических средств с целью восполнения потерь группировок войск на указанных направлениях", — отметил Громов.

Кроме того, происходит перебазирование армейской авиации Восточного военного округа РФ на оперативные аэродромы Крыма.

Россия перебрасывает на границы Украины новые подразделения, которые, возможно, будут участвовать в маневрах на Сумском и Черниговском направлениях для активизации действий на границе, чтобы отвлекать внимание ВСУ.

Дорого, безлюдно и опасно – реалии оккупированного Бердянска

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