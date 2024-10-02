Оккупанты наращивают темпы наступления на Донетчине: в The Washington Post озвучили причину

Если несколько месяцев назад оккупанты штурмовали позиции Сил обороны группами до 20 человек, то сейчас — до четырех.
Российские войска активизировались на фронте. Они с невиданной скоростью захватывают украинские территории на Донбассе со скоростью и агрессией.
Об этом сообщает The Washington Post.
В издании отмечают, что в текущем году штурмовые отряды отличаются тем, что российские войска опытны и оснащены, а передвигаются меньшими группами. Если несколько месяцев назад штурмовали позиции сил обороны группами до 20 человек, то сейчас — до четырех.
"Восток Украины прогибается под усовершенствованной российской тактикой и преобладающей огневой мощью ", — говорится в статье.
Например, если несколько месяцев назад штурмовали позиции Сил обороны группами до 20 человек, то сейчас — до четырех.
"Такая практика помогает российским войскам избегать наблюдения, а их рассредоточение усложняет таргетинг на них с помощью беспилотников и артиллерии", — сообщают эксперты.
По данным издания, в августе-сентябре армия противника увеличила оккупированную территорию в Украине на 511 кв. км – около 431 из них вдоль фронта между ныне захваченными Бахмутом и Угледаром;
"В районе Угледара артиллерийские залпы порой превышают 10 снарядов в пользу врага", — добавили в сообщении.
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